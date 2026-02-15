Strade e sicurezza il piano La mappa delle asfaltature | E strisce tutte rinnovate

Il sindaco Paolo Mori ha deciso di investire 160 mila euro per migliorare le strade del paese, perché molte erano usurate e pericolose. La nuova mappa delle asfaltature prevede sette interventi, tutti finalizzati a rinnovare le superfici e aumentare la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni. Sono state rifatte le strisce pedonali e riqualificate le vie più trafficate, per rendere più sicure le zone più frequentate.

Un restyling completo delle strade. Con un investimento di 160 mila euro l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Mori, ha finaziato ulteriori sette interventi di asfaltatura e per la sicurezza stradale. I nuovi interventi riguardano: via Esopo e via San Giuliano a Casciana Alta, parte di via Campolungo e via Sant'Ermete a Sant'Ermo, via dei Filosofi a Lari con la compartecipazione di privati e Acque spa, e l'incrocio tra via Vallibella e via Visconti in località Visconti. Per quanto riguarda la sicurezza stradale, invece, sono stati programmati cinque attraversamenti pedonali rialzati in via Gramsci a Perignano (due) e in via del Commercio Sud (due e uno in via del Commercio Nord in prossimità della scuola a Casciana Terme.

