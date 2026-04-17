Sport e Salute ha lanciato un nuovo concorso rivolto alle scuole italiane, intitolato

Qualcuno ne ha parlato anche rispetto al flop dell'Italia mondiale. I nostri giovani fanno sempre meno sport e i dati in questo senso non sono confortanti: il drop out (ovvero l'abbandono) sportivo tra i 10 e i 24 anni è del 25,4%. Per spingere i ragazzi a posare il telefono, alzarsi dalla sedia e muoversi si sta dando molto da fare Sport e Salute. Dopo aver coinvolto negli anni scorsi milioni di studenti sui temi dello sviluppo sostenibile e della corretta alimentazione, rilancia e ripropone un nuovo contest. È “Attiviamoci - Tutti i giorni in Movimento” e chiamerà all’azione 12.700 scuole ed oltre 120.000 classi di primaria e secondaria di primo grado, già protagoniste di progetti “Scuola Attiva Kids” e “Scuola Attiva Junior”, per un totale di circa 2,3 milioni di alunni tra i 6 e i 13 anni.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Posate il telefono e fate attività": da Sport e Salute un nuovo contest per le scuole

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