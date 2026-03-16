sport e salute nasce il progetto sport illumina

Sport e Salute ha lanciato il progetto Sport Illumina, un'iniziativa che mira a rendere lo sport accessibile ovunque in Italia. L’obiettivo è coinvolgere piazze, quartieri e città, trasformandoli in spazi di energia e inclusione. Il progetto vuole promuovere un’Italia in cui lo sport rappresenta un diritto per tutti, indipendentemente dalla posizione geografica o dalle condizioni sociali.

Un’Italia nella quale lo sport è un diritto e nella quale ogni piazza, ogni quartiere, ogni città diventa un palcoscenico di energia, inclusione e futuro. Nasce così "Sport Illumina", progetto promosso dal ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi con un finanziamento di 31,8 milioni di euro e ideato da Sport e Salute, che ha come obiettivo «la riqualificazione urbana e sociale dei luoghi dove poter praticare gratuitamente attività motoria». «Abbiamo il dovere di intervenire tanto più dove emergono o hanno il sopravvento disagi sociali e fenomeni criminali, come abbiamo fatto a Caivano. Il governo Meloni sta investendo risorse finanziare e attuando progetti diffusi, come mai successo nella storia della Repubblica, mettendo a disposizione delle comunità nuove infrastrutture pubbliche, a partire dai 1. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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