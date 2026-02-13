Cardano al Campo | Europei di Speed Skating nel 2026 pista riqualificata per un nuovo slancio sportivo

Cardano al Campo si prepara ad ospitare i Campionati Europei di Speed Skating nel 2026. La pista, recentemente riqualificata, sarà il cuore dell’evento e punta a rilanciare lo sport nel territorio. La città si sta muovendo per organizzare al meglio questa grande sfida internazionale, con l’obiettivo di mettere in mostra le sue strutture e attirare appassionati da tutta Europa.

Cardano al Campo: Un Europeo di Speed Skating e la Rinascita di una Pista Olimpica. Cardano al Campo, comune varesino alle porte di Milano, si prepara ad accogliere un evento sportivo di risonanza internazionale: i Campionati Europei di Speed Skating, in programma dal 19 al 26 luglio 2026. La competizione si svolgerà nel rinnovato pattinodromo comunale, un impianto che ha contribuito a forgiare talenti come la campionessa olimpica Francesca Lollobrigida, e rappresenta un importante riconoscimento per la società sportiva Cardano Skating e per l'intera comunità locale. Un Investimento nel Futuro: La Riqualificazione del Pattinodromo.

