Ritardi al nuovo Circolo Tennis l’assessore Poletti fa il quadro

L’assessore Poletti ha spiegato i motivi dei ritardi nel completamento del Nuovo Circolo Tennis, causati da problemi burocratici e ritardi nelle consegne dei materiali. Durante l’ultima riunione del consiglio comunale di Forlimpopoli, si è acceso il dibattito su questa struttura, dopo che il consigliere Gianluca Zanoni, del gruppo di opposizione ‘La nostra città’, ha chiesto chiarimenti su tempi di realizzazione, stato di avanzamento e future modalità di gestione dell’impianto. Un dettaglio concreto emerso è che i lavori sono in ritardo di circa sei mesi rispetto alla pianificazione iniziale.

Nel corso dell'ultima seduta consiliare di Forlimpopoli si è acceso il confronto sul Nuovo Circolo Tennis (foto), al centro di un'interpellanza presentata dal consigliere Gianluca Zanoni del gruppo di opposizione 'La nostra città', per fare chiarezza su tempistiche, stato dei lavori e futura gestione dell'impianto. A rispondere è stato l'assessore ai lavori pubblici Aride Poletti, che ha ripercorso l'iter del progetto avviato nel 2020. "Le tempistiche si sono dilatate per criticità progettuali tecniche, nella fase iniziale, che hanno comportato diverse revisioni e modifiche", ha spiegato Poletti.