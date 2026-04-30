Nuovi portarifiuti al centro storico | le prime installazioni

Sono state installate le prime unità di portarifiuti nel centro storico di Cava de' Tirreni. La posa dei nuovi cestini, iniziata ieri mattina, è stata eseguita dalla società di servizi pubblici che gestisce la raccolta dei rifiuti nella zona. Questo intervento mira a migliorare la pulizia e la gestione dei rifiuti nel cuore della città. Le installazioni continueranno nelle prossime settimane lungo le strade principali del centro.

È iniziata ieri mattina, a Cava de' Tirreni, la posa in opera dei nuovi cestini gettacarta lungo il centro storico, ad opera della Metellia Servizi.I dettagliSaranno 130 i nuovi cestini in sostituzione degli oramai datati portarifiuti a forma di shopper che furono installati alla costituzione del.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Open Dialogues 2026, in centro compaiono le prime installazioni dedicate all'eventoLe installazioni sono anche dotate di Qr code per iscriversi alla manifestazione culturale che animerà Udine tra il 5 e il 6 marzo Una trama di... Stop alla ’fuga’ dal centro storico. L’Opera scommette sui residenti: "Entro un anno le prime 15 case"di Antonio Passanese FIRENZE Un aiuto concreto alla città, ma anche un’assunzione di responsabilità culturale e sociale. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Nuovi portarifiuti al centro storico, le prime installazioni; Cava de' Tirreni, nuovi portarifiuti al centro storico - Il Portico; Piazzale Cavedalis cambia volto: presto conclusi i lavori, il nuovo snodo rende più sicura la viabilità del centro studi; Corso Lombardia, arriva il piano panchine: si valuta il recupero dagli altri quartieri. WORK IN PROGRESS preparativi per il POSTAMAT , in previsione di arrivo nei prossimi mesi installazione di 10 nuovi cestini portarifiuti, 5 nuovi cestini per la raccolta delle deiezioni canine, ripristino di alcuni cestini tolti in passato apertura del n - facebook.com facebook