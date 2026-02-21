Stop alla ’fuga’ dal centro storico L’Opera scommette sui residenti | Entro un anno le prime 15 case

© Lanazione.it - Stop alla ’fuga’ dal centro storico. L’Opera scommette sui residenti: "Entro un anno le prime 15 case"

di Antonio Passanese FIRENZE Un aiuto concreto alla città, ma anche un'assunzione di responsabilità culturale e sociale. La scelta dell'Opera di Santa Maria del Fiore di destinare parte dei propri immobili alla residenza lunga, investendo anche nell'acquisto di nuove case da affittare a canoni calmierati, accende una speranza per Firenze. L'obiettivo è riportare famiglie e negozi di vicinato nel centro storico. "Spero che il nostro esempio sia seguito – dice il presidente Luca Bagnoli – lavoreremo con il Comune per questo percorso". Presidente Bagnoli, a Firenze c'è un'emergenza abitativa non più sostenibile.