Open Dialogues 2026 in centro compaiono le prime installazioni dedicate all' evento

Open Dialogues 2026 si avvicina e le prime installazioni sono già visibili nel centro di Udine, puntando a coinvolgere la città con opere interattive. L’evento, previsto per il 5 e 6 marzo, si propone di creare un ponte tra culture diverse e stimolare il confronto globale. Le strutture temporanee, collocate lungo le vie principali, invitano i passanti a partecipare a un’esperienza di dialogo e scoperta. La città si prepara a ospitare un appuntamento che unisce persone e idee da tutto il mondo.

Le installazioni sono anche dotate di Qr code per iscriversi alla manifestazione culturale che animerà Udine tra il 5 e il 6 marzo Una trama di connessioni che attraversa confini e continenti: è quella che Open Dialogues for the Future 2026 porterà di nuovo a Udine il 5 e 6 marzo prossimi e che da questi giorni comincia a prendere forma anche nello spazio urbano. Sono stati installati infatti i primi totem con il logo della quarta edizione, corredati di qr code per accedere direttamente al sito ufficiale e al modulo di iscrizione, insieme agli adesivi di direzione che accompagnano cittadini e visitatori verso la sede dell’evento. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Dialoghi per il futuro: due ex ministri all'anteprima dell'evento Open Dialogues

