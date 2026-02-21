Open Dialogues 2026 in centro compaiono le prime installazioni dedicate all' evento
Open Dialogues 2026 si avvicina e le prime installazioni sono già visibili nel centro di Udine, puntando a coinvolgere la città con opere interattive. L’evento, previsto per il 5 e 6 marzo, si propone di creare un ponte tra culture diverse e stimolare il confronto globale. Le strutture temporanee, collocate lungo le vie principali, invitano i passanti a partecipare a un’esperienza di dialogo e scoperta. La città si prepara a ospitare un appuntamento che unisce persone e idee da tutto il mondo.
Le installazioni sono anche dotate di Qr code per iscriversi alla manifestazione culturale che animerà Udine tra il 5 e il 6 marzo Una trama di connessioni che attraversa confini e continenti: è quella che Open Dialogues for the Future 2026 porterà di nuovo a Udine il 5 e 6 marzo prossimi e che da questi giorni comincia a prendere forma anche nello spazio urbano. Sono stati installati infatti i primi totem con il logo della quarta edizione, corredati di qr code per accedere direttamente al sito ufficiale e al modulo di iscrizione, insieme agli adesivi di direzione che accompagnano cittadini e visitatori verso la sede dell’evento. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Dialoghi per il futuro: due ex ministri all'anteprima dell'evento Open DialoguesA Udine, due ex ministri si incontrano per parlare di futuro e geopolitica.
Torna il forum internazionale della Camera di Commercio di Udine-PordenoneL’evento sarà in programma a Udine giovedì 5 e venerdì 6 marzo. Al centro della scena ci saranno geopolitica, nuovi equilibri, Usa, Medio Oriente, Intelligenza Artificiale e nuove opportunità per il s ... udinetoday.it
Da Pozzo, Open, dialogue e future siano driver per ogni sceltaOpen, dialogue e future, non sono solo le parole chiave del forum ma sono i driver delle scelte di studio, lavoro, impresa e vita che vi auguro di tenere sempre in memoria. Lo ha detto il presidente ... ansa.it
Dagli Stati Uniti alle tensioni internazionali, fino all’Intelligenza artificiale che entra nel lavoro, nell’economia e nella sicurezza: quello che succede oggi non resta nei titoli dei giornali. Incide sulle opportunità di domani. Open Dialogues for the Future 2026 p - facebook.com facebook
Open Dialogues accende i riflettori sui nuovi equilibri dell'Occidente il forum promosso dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine con @Ambrosetti_ 5 e 6 marzo Ex chiesa di San Francesco Focus su #geopolitica, #geoeconomia, #StatiUniti, #Medi x.com