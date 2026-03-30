Grottaglie amplia le aree produttive via alla variante urbanistica

Il Comune di Grottaglie ha approvato una variante urbanistica che amplia le aree destinate alla produzione. La decisione permette di destinare più spazi alle attività industriali e commerciali nella zona. L'intervento riguarda l'adozione di nuovi piani che modificano gli utilizzi di alcune aree territoriali. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal municipio, senza ulteriori dettagli sui tempi di attuazione.

Tarantini Time Quotidiano Il Comune di Grottaglie accelera sullo sviluppo economico e apre a nuove opportunità per le imprese. Con la delibera di Giunta comunale n.63 prende ufficialmente il via l’iter per ampliare le aree produttive e rispondere alla crescente domanda del tessuto imprenditoriale locale. L’amministrazione comunale ha adottato l’Atto di indirizzo per la variante al Piano regolatore generale, insieme al Rapporto preliminare di orientamento, avviando così il percorso che porterà all’estensione delle zone D destinate ad attività produttive. Secondo i dati degli uffici comunali, il fabbisogno immediato supera i 93.000 metri quadrati, emerso attraverso manifestazioni di interesse presentate da operatori dei settori industriale, logistico e dei servizi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Grottaglie amplia le aree produttive, via alla variante urbanistica Articoli correlati Leggi anche: Confermate tutte le aree produttive. Meno cemento e più rigenerazione Zes, Aquino scrive al Governo: "Unire i Comuni per infrastrutturare le aree produttive"Il sindaco di Montefredane ha scritto al sottosegretario con delega alle Politiche del Sud, Luigi Sbarra, per chiedere un chiarimento e un’estensione...