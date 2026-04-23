Fano scala il podio nazionale | la mensa scolastica è tra le migliori

Durante il recente summit a Roma, Fano si è posizionata al terzo posto a livello nazionale nella classifica delle mense scolastiche. La valutazione si basa su vari parametri relativi alla qualità del servizio e alla gestione delle strutture. La città si distingue così tra molte altre realtà italiane, confermando un livello elevato nel settore della ristorazione scolastica. La notizia ha suscitato interesse tra le istituzioni e le famiglie locali.

? Cosa sapere Fano ottiene il terzo posto nazionale nella classifica mensa scolastica durante il summit Roma.. La gestione interna di otto cucine garantisce 2.100 pasti giornalieri e filiere locali.. Il terzo posto nazionale nella classifica della ristorazione scolastica vede Fano protagonista dopo la premiazione avvenuta a Roma il 22 aprile presso il cinema Broadway, durante il quarto Summit sulla mensa scolastica organizzato da Foodinsider insieme a Roma Capitale. Questo traguardo inserisce la città immediatamente dietro Parma e Cremona nel ranking dei menù scolastici, consolidando un percorso di eccellenza che ha già l’amministrazione ricevere il titolo di Mensa biologica d’eccellenza dal Ministero dell’Agricoltura.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fano scala il podio nazionale: la mensa scolastica è tra le migliori Notizie correlate Leggi anche: Mensa scolastica nel mirino tra pasti e assenze Buggiano: il dietro le quinte della mensa scolasticaSabato 14 marzo 2026, le porte del centro cottura di Buggiano si apriranno ai genitori e alla commissione mensa per mostrare i meccanismi dietro i... Panoramica sull’argomento Fano: Italia sei volte sul podio nella seconda tappa del Trofeo FilippiFANO- Sei medaglie italiane a Fano in occasione della seconda tappa del circuito internazionale del Trofeo Filippi di Beach Sprint. ilnautilus.it Paracadutismo indoor, impresa mondiale: Fano sul podio d’EuropaStorico risultato per gli atleti della Fano Sky Team alla Coppa del Mondo e Coppa Europa di Lille: argento europeo e sesto posto mondiale nella categoria FS8. Due record italiani e lo sguardo già al f ... ilrestodelcarlino.it