Imparare giocando coi mattoncini | Brick Education un concorso dedicato alle scuole nel 200° anniversario della nascita di Carlo Collodi

A Bergamo si tiene il concorso ‘Bricky nel mondo di Pinocchio’, dedicato alle scuole in occasione del 200° anniversario della nascita di Carlo Collodi. L’iniziativa combina il mondo di Pinocchio con l’approccio educativo di Brick Education, puntando sull’apprendimento attraverso il gioco con i mattoncini. I bambini sono invitati a sbagliare, provare e ricostruire durante le attività proposte.

Bergamo. Sbagliare, provare, ricostruire: è così che i bambini imparano davvero ed è da questa consapevolezza che nasce il concorso ‘Bricky nel mondo di Pinocchio’, un’iniziativa che unisce l’universo classico di Carlo Collodi con l’approccio educativo contemporaneo di Brick Education. Il progetto è aperto alle scuole primarie di tutta Italia e terminerà con l’esposizione degli elaborati durante Bergamo Brick City 2026 il 17 e 18 ottobre. Le classi possono iscriversi compilando l’apposito modulo online. Il termine ultimo per presentare i lavori è il 30 giugno 2026. In palio percorsi gratuiti di Brick Education e numerosi gadgets. Cosa fa Brick Education . 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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