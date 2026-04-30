Nuova giunta regionale Barbagallo PD | Sagra della poltrona

Una nuova composizione della giunta regionale ha suscitato commenti, tra cui quello di un rappresentante del Partito Democratico che ha fatto riferimento a un'operazione di rimpasto mascherato. Secondo quanto dichiarato, si sarebbe trattato di un ritorno di una ex componente della squadra, precedentemente rimossa alcuni mesi fa a causa delle sue affiliazioni politiche. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla trasparenza delle decisioni prese in sede di rinnovamento amministrativo.

“Ecco l’operazione camouflage. Schifani ci ha regalato un’altra delle sue trovate sorprendenti: ritorna in giunta Nuccia Albano, silurata mesi fa perché appartenente alla Dc di Cuffaro. Lo è ancora ma evidentemente oggi va bene così. Ma il colpo da maestro arriva all’assessorato alla Salute.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Barbagallo (Pd), in Sicilia primarie per il candidato governatore. Direzione regionale del partito a Niscemi«Abbiamo ritenuto doveroso riunire a Niscemi la direzione regionale del Pd siciliano per testimoniare la vicinanza di tutto il partito, dei suoi... Cardiochirurgia pediatrica di Taormina, ok della giunta regionale alla nuova configurazione sanitariaConcluso l’iter amministrativo per inserire stabilmente il reparto nel sistema siciliano: gli atti saranno trasmessi ai ministeri per il via libera... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Nuova giunta regionale, Barbagallo (PD): Sagra della poltrona; Rimpasto in Regione, le reazioni. FI: Impegni mantenuti. La Vardera e Barbagallo: Schizofrenia politica, siamo alla sagra della poltrona; Schifani ridisegna la squadra regionale: tre ingressi in Giunta, confermata Amata; Via al rimpasto alla Regione, salta Daniela Faraoni e resta Elvira Amata: tre nuovi assessori, ecco chi sono. Ed eccoci arrivati alla “Sagra della Cantarella”, 14° edizione, da giovedì 30 aprile alla sera, si potrà gustare nuovamente la bontà del nostro dolce tipico, poi venerdì 1° maggio a mezzogiorno e sera, sabato sempre alla sera e domenica a pranzo e cena con u - facebook.com facebook XII Sagra del Pecorino, del salame cotto di Nepi e dei prodotti tipici della Tuscia ift.tt/ZjX6vxG x.com