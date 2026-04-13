E se tornasse San Francesco? Se ne parla con padre Enzo Fortunato volto noto di Rai 1

Viene annunciato un evento che si terrà domani alle 18,30 nell’Aula magna del Pontificio seminario marchigiano Pio XI, organizzato dal Comitato per le celebrazioni francescane 2023-2026. L’iniziativa si inserisce nelle commemorazioni dell’ottavo centenario di alcuni momenti fondamentali della vita di San Francesco d’Assisi e prevede un intervento di padre Enzo Fortunato, volto noto di Rai 1. L’incontro si svolge nelle Marche.

ANCONA – Organizzato dal Comitato per le celebrazioni francescane 2023-2026 nelle Marche, nato in occasione dell’ottavo centenario di momenti significativi della vita di San Francesco d’Assisi, domani, martedì 14 aprile, alle 18,30, nell’Aula magna del Pontificio seminario marchigiano Pio XI, in.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Conte: “Anguissa e De Bruyne come se non se ne fossero mai andati? Ma se ne erano andati. Per fortuna che abbiamo Sant’Elmas”A Dazn: "Anguissa e De Bruyne come se non se ne fossero mai andati? Ma se ne erano andati.

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