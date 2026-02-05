Dopo la serie tv Shrinking se la mia carriera finisse sarebbe sufficiente Dove e come potrei andare avanti? | dopo un anno Harrison Ford cambia idea sul ritiro

Harrison Ford ha cambiato idea. Dopo aver escluso un ritiro lo scorso anno, l’attore di 83 anni apre ora alla possibilità di continuare la carriera, anche se non ha ancora deciso cosa farà in futuro. La sua posizione si è evoluta, lasciando aperta la porta a nuove opportunità nel mondo dello spettacolo.

Un anno fa l’83enne Harrison Ford escludeva fermamente un ritiro dalle scene. Ma in un anno, si sa, le cose possono cambiare. Così l’attore mentre era in una conferenza stampa di Apple TV a Los Angeles, che si è tenuta martedì 3 febbraio, a proposito del suo ruolo nella serie “Shrinking” si è lasciato andare ad una rivelazione in merito al suo futuro. “Dove e come si può andare avanti? Il tipo di lavoro che siamo in grado di fare è straordinario, – ha affermato Ford – dati gli strumenti a nostra disposizione e l’idea alla base di questa serie. E se tutto fosse finito qui, sarebbe sufficiente”. E ancora: “Questo è stato un lavoro diverso per me, e lo faccio da molto tempo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La comedy con Harrison Ford e Jason Segel si prepara a tornare con la quarta stagione.

