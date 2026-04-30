Un'immagine di una possibile nuova versione della Fiat Ritmo ha attirato l’attenzione sui social nelle ultime settimane, mostrando una vettura con fari rotondi a LED, paraurti in plastica colorata e un profilo che richiama il design del modello del 1978. La rappresentazione, frutto di un render, è diventata virale tra gli utenti online, anche se François, responsabile del design, ha espresso un netto rifiuto di questa interpretazione.

Il render gira sui social da settimane: una Fiat Ritmo in chiave moderna, fari rotondi a LED, paraurti in plastica a contrasto, profilo “a cuneo spezzato” come l’originale del 1978. I fan la vogliono. Ma il CEO di Fiat Olivier François ha già messo le mani avanti, pubblicamente, su Instagram: la nuova Ritmo non si farà. Ecco perché — e cosa Stellantis ha invece in cantiere al posto suo. Il render che ha riacceso il mito. Il primo a sdoganare l’idea è stato il designer Antonino Barone con un rendering pubblicato su Instagram: una Ritmo elettrica con gruppi ottici circolari incastonati in una fascia scura, fiancata pulita, passaruota marcati. Il post è diventato virale e ha spinto altri creativi a cimentarsi nello stesso esercizio.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Fiat Ritmo: il render virale, ma François dice no?

Notizie correlate

Leggi anche: François (Stellantis): "Così Fiat vuole essere il motore della ripartenza del gruppo in Europa"

Bombardamenti a ritmo di Macarena, il video sui social della Casa Bianca è virale (e cringe)L’ultimo contenuto multimediale diffuso dalla presidenza degli Stati Uniti ha sollevato un dibattito etico senza precedenti.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Nuova Fiat Multipla: il ritorno è possibile entro il 2030; Fiat Multipla, un ritorno così nel 2030 sarebbe una vera rivoluzione; Nuova Fiat Multipla, ecco come potrebbe essere la rinascita dell’auto più anticonformista di Fiat; Fiat Ritmo Abarth, il restomod digitale infiamma i social: la rivedremo un giorno?.

Nuova Fiat Multipla, l’ipotesi ritorno prende forma: ecco quando potrebbe succedereUn nuovo render mostra come potrebbe essere la nuova Fiat Multipla, monovolume che potrebbe arrivare nella gamma del marchio nel 2030. motorisumotori.it

Nuova Fiat Multipla: il ritorno è possibile entro il 2030Entro il 2030 è possibile il ritorno di una nuova Fiat Multipla nella gamma della casa torinese. La notizia non è ancora ufficiale anche se le voci si rincorrono e gli stessi dirigenti del brand nei m ... clubalfa.it

«C’è un’auto che non tornerà, parola di Olivier Francois». Eppure, qualcuno ha già trovato il modo di riportarla sulla scena. Bruno Callegarin, designer indipendente, ha dato nuova vita alla Fiat Ritmo Abarth, reinterpretandola con un restomod digitale che ha - facebook.com facebook