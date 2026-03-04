Bombardamenti a ritmo di Macarena il video sui social della Casa Bianca è virale e cringe

Un video diffuso dalla Casa Bianca sui social media sta facendo il giro del web, attirando numerose reazioni e commenti. Nel clip, si vedono bombardamenti accompagnati dalla musica della Macarena, una scelta che ha suscitato reazioni di sorpresa e critica. Il contenuto è diventato immediatamente virale, generando un acceso dibattito tra gli utenti online. La diffusione di questo video ha acceso discussioni sulla sensibilità dei messaggi pubblicati dalla presidenza.

L’ultimo contenuto multimediale diffuso dalla presidenza degli Stati Uniti ha sollevato un dibattito etico senza precedenti. In seguito all’avvio della missione militare denominata “Epic Fury”, il profilo Instagram ufficiale della Casa Bianca ha condiviso un breve filmato che documenta le operazioni belliche in corso. Il video, strutturato come un moderno “reel”, mostra la mobilitazione delle forze aeree e navali americane impegnate nei raid su Teheran, la capitale iraniana. Ciò che ha trasformato un aggiornamento militare in un caso mediatico globale non è stata la natura delle immagini, che includono decolli di caccia e l’impiego dei bombardieri stealth B-2 Spirit, bensì il comparto sonoro. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Bombardamenti al ritmo di "Macarena", il video postato dalla Casa BiancaDopo l'inizio dell'operazione Epic Fury, la Casa Bianca ha pubblicato sul proprio account Instagram un video in cui vengono mostrate alcune scene di...

Iran, Casa Bianca pubblica video di raid e bombardamenti con La Macarena di sottofondo | VIDEODopo il video dei coniugi Obama con il volto e il corpo di scimmie e la foto di Donald Trump su un trono e con la corona da re, la Casa Bianca ha...

Iran, la Casa Bianca pubblica il video dei bombardamenti con la Macarena in sottofondo: «La colonna sonora della Terza Guerra Mondiale»La guerra in Iran raccontata a ritmo di Macarena: il caccia bombarda, il mirino inquadra, la portaerei sgancia missili. Sull'account ufficiale della Casa Bianca è comparso ...

Bombardamenti a ritmo di Macarena, il video social della Casa Bianca sull'operazione «Epic Fury»Jet e bombardamenti, e come colonna sonora la musica della Macarena. Questo il video pubblicato sull'account Instagram ufficiale della Casa Bianca dal titolo «Epic Fury». ovvero il nome dato all'opera ...

MEDIO ORIENTE | Iran, la Casa bianca pubblica un video sui raid con la "Macarena" in sottofondo. Fra i commenti sul social: "Incredibile, la colonna sonora della Terza Guerra mondiale"

