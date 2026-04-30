Nuova Dacia Evader 2026 | come sarà l’erede della Spring?

Una nuova vettura elettrica di Dacia, chiamata temporaneamente Evader, è in sviluppo e si prevede che arriverà nel 2026. Si tratta di un modello che deriva dalla Spring, ma con una filosofia di progettazione completamente diversa. La casa automobilistica ha annunciato che questa vettura rappresenterà un’evoluzione rispetto al modello attuale, anche se il nome ufficiale non è ancora stato confermato.

La Dacia Evader (nome ancora non ufficiale al 100%) sarà, in sostanza, l’evoluzione della Dacia Spring, ma con un cambio di filosofia abbastanza netto. Si tratterà comunque di un’auto elettrica di fascia economica per dare maggior impeto alle vendite di vetture a batteria. Di seguito un riassunto chiaro di come dovrebbe essere Da citycar a mini-SUV. La Spring è una citycar pura (molto basica e compatta).. La Evader invece diventa un mini-SUVcrossover: assetto più alto. protezioni in plastica. look più “robusto” e moderno.. In pratica: meno “utilitaria economica”, più “piccola avventurosa”. Un cambio di rotta e di nome per dare nuova identità al modello e per accomunare il nome al resto della gamma (“er” fonale come Duster e Bigster segnano infatti l’appartenenza al mondo dei suv e dei crossover).🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Dacia Evader 2026: come sarà l’erede della Spring? Nuova Dacia Evader arriva nel 2026 e Auguri per un Felice Anno Nuovo ! Notizie correlate Dacia Evader, il crossover elettrico economico si svela: debutto e prezzo dell'erede della SpringIn un primo momento si parlava di un possibile affiancamento (quantomeno nella fase iniziale, con due citycar elettriche di dimensioni simili che... Nuova Dacia Evader 2026: mini suv elettrico cancella la SpringLa Dacia Evader sarà di fatto la vera “anti-Dacia Spring”: non solo un restyling, ma un salto generazionale netto. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Nuova Dacia Evader 2026: la citycar elettrica da Twingo?; La nuova elettrica Dacia sotto i 18.000€: ecco come sfida la Renault Twingo; Dacia Evader, si inizia a capire davvero come sarà fatta la nuova auto super economica; Cosa vedremo al Salone di Parigi 2026? Tutte le novità attese. Nuova Dacia Evader 2026: piccola elettrica che nasce dalla TwingoDacia Evader: ultime informazioni sulla piccola citycar che arriverà entro l'autunno, basata sulla Renault Twingo ... ilgiornaledigitale.it La nuova Dacia elettrica è quasi una Twingo, ma costa menoDacia sfida il mercato elettrico 2026 con una nuova citycar concreta e low-cost. Su piattaforma AmpR Small, 260 km di autonomia a soli 18.000 euro. clubalfa.it Dacia Evader: ultime informazioni sulla piccola citycar elettrica in arrivo entro l'autunno, costruita sulla base della nuova Renault Twingo. - facebook.com facebook