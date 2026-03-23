La Dacia Evader sarà di fatto la vera “anti-Dacia Spring”: non solo un restyling, ma un salto generazionale netto. Ti spiego in modo chiaro cosa cambia e come sarà Filosofia: addio citycar pura, arriva il mini-SUV. La Spring era una citycar semplice e molto economica. La Evader diventa un mini-SUV urbano (più robusto e moderno). Quindi: assetto rialzato. protezioni in plastica. look più “avventuroso”. È pensata per chi vuole un’elettrica economica ma meno “basica”. Dimensioni e spazio: cresce un po’. Lunghezza circa 3,8 metri. Più larga e più squadrata. Bagagliaio più grande rispetto alla Spring. Risultato: più sfruttabile anche fuori città. Motore e autonomia: finalmente più “vera auto”. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Dacia Evader 2026: mini suv elettrico cancella la Spring

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