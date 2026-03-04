Dacia Evader il crossover elettrico economico si svela | debutto e prezzo dell' erede della Spring

La Dacia Evader, il nuovo crossover elettrico economico, è stata presentata come erede della Spring e si avvicina alla categoria dei mini SUV. La vettura ha mostrato le sue caratteristiche e il prezzo di lancio, segnando un passo importante per il marchio nel segmento delle auto a emissioni zero. La produzione è prevista per il prossimo anno, con dettagli specifici riguardo alle performance e alle dimensioni.

In un primo momento si parlava di un possibile affiancamento (quantomeno nella fase iniziale, con due citycar elettriche di dimensioni simili che sarebbero, quindi, presenti nella gamma), mentre adesso sembra prendere corpo l'ipotesi di un vero e proprio passaggio di consegne. Fatto sta che il 2026 sarà l'anno del debutto sul mercato europeo della Dacia Evader, un crossover economico di dimensioni compatte che andrà ad arricchire l'offerta del marchio o a sostituire direttamente la Dacia Spring, una delle poche elettriche sotto i 4 metri sul mercato. Si tratterà ancora una volta di una citycar, ma dall'impostazione diversa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dacia Evader, il crossover elettrico economico si svela: debutto e prezzo dell'erede della Spring Nuova Dacia Evader 2026: come sarà la piccola elettricaEcco tutte le informazioni conosciute sulla Dacia Evader 2026 — la nuova elettrica entry-level che Dacia sta preparando per il mercato europeo Cos’è... Leggi anche: Opel Mokka Gse: come va il crossover sportivo elettrico della casa del fulmine Approfondimenti e contenuti su Dacia Evader Temi più discussi: Dacia Evader 2026, la SUV elettrica economica: base Twingo e prezzo da 18.000 euro | Quattroruote.it; Dacia Evader: arriva nel 2026 il piccolo crossover elettrico da 18.000 euro; Dacia Evader 2026: prezzo e caratteristiche dell’erede della Spring; Nuova Dacia Evader, come sarà la gemella della Twingo a meno di 20.000 euro?. Dacia Evader: arriva nel 2026 il piccolo crossover elettrico da 18.000 euroIl nuovo modello urbano 100% elettrico sarà derivato dalla Renault Twigo, ma si distinguerà per lo stile da crossover. Autonomia di circa 250 chilometri. hdmotori.it Dacia Evader 2026: prezzo e caratteristiche dell’erede della SpringScopri in anteprima la Dacia Evader 2026, la nuova elettrica low-cost con un design da mini-SUV adatta per la città e i viaggi brevi. sicurauto.it Dacia Evader: arriva nel 2026 il piccolo crossover elettrico da 18.000 euro x.com Dacia Evader, cosa sappiamo della EV da 18.000 euro (base Twingo) facebook