La famiglia del bosco ha presentato un ricorso contro l’allontanamento della madre, evidenziando che i figli sono stati vaccinati, frequentano la scuola e hanno ricevuto una nuova sistemazione abitativa. Nel frattempo, i genitori dei tre bambini sono stati invitati a un incontro con il presidente del Senato. La vicenda riguarda le decisioni prese nei confronti della famiglia e le successive azioni istituzionali.

A firmare il reclamo sono gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, difensori di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. I legali sostengono che, rispetto ai rilievi avanzati nei mesi scorsi dai giudici, la famiglia avrebbe nel frattempo dato segnali concreti di adeguamento, e allo contestano l’attendibilità delle relazioni su cui si è fondata la decisione del Tribunale minorile. Il primo punto che la difesa porta all’attenzione dei giudici di secondo grado riguarda la sistemazione abitativa. Nel reclamo viene sottolineata «l'accettazione della famiglia di trasferirsi in una casa offerta dal Comune di Palmoli (Chieti), organizzando l'istruzione dei figli con una maestra nello spazio di accoglienza». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Famiglia del bosco, il ricorso contro l’allontanamento della madre: «Accolte vaccinazioni, istruzione e nuova casa»

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