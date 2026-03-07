Dov’è andata la mamma Famiglia del bosco cosa ha fatto Catherine dopo l’allontanamento dalla casa famiglia

Venerdì sera, davanti a un cancello, una famiglia del bosco ha assistito all’allontanamento di Catherine dalla casa famiglia. La scena è stata caratterizzata da pochi gesti e sguardi intensi, con un’atmosfera carica di silenzio e tensione. Catherine, senza parole, ha lasciato il luogo mentre gli altri membri della famiglia osservavano in silenzio, senza intervenire.

Venerdì sera, davanti a quel cancello, il tempo sembrava essersi fermato. Poche parole, tanti sguardi, e un’aria pesante che non aveva bisogno di spiegazioni. Quando le luci hanno tagliato il buio e una figura è apparsa sulla soglia, si è capito che stava per succedere qualcosa di irreversibile. Intorno alle 21.20 Catherine Birmingham, provata e in silenzio, ha lasciato la casa famiglia che la ospitava dal 20 novembre insieme ai suoi bambini. Un’uscita rapida, quasi trattenuta, con il volto segnato dalla stanchezza. Fuori ad attenderla c’era l’auto del marito Nathan, poco distante dal cancello. I due coniugi si sono allontanati in fretta, sotto gli occhi di chi in quelle ore stava seguendo ogni minimo movimento. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Disposto l'allontanamento dei bimbi dalla famiglia che vive nel bosco - Ore 14 del 21/11/2025

