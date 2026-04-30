Dieci nuotatori provenienti dal Molise parteciperanno a una competizione internazionale ad Atene dal 8 al 10 maggio 2026. La presenza dei talenti locali è stata resa possibile grazie al supporto del Piano di sviluppo regionale. La partecipazione rappresenta un momento importante per i giovani atleti del territorio, pronti a confrontarsi con altri nuotatori provenienti da diverse nazioni. La manifestazione si svolgerà nella capitale greca, con gare in programma nelle tre giornate.

? Cosa sapere Dieci nuotatori molisani gareggeranno ad Atene dall'8 al 10 maggio 2026.. La missione internazionale è sostenuta dal Piano di sviluppo della Regione Molise.. Dieci atleti del nuoto molisano scenderanno in vasca ad Atene dall’8 al 10 maggio 2026 per l’Acropolis Swim Open, segnando la prima partecipazione ufficiale della Regione a una competizione internazionale di questo calibro. La notizia è arrivata ieri tra le mura della sala riunioni del Coni di Campobasso, dove è stata presentata la squadra che porterà i colori del territorio nella capitale greca. Si tratta di un gruppo selezionato tra i migliori talenti della zona, ragazzi che hanno già dimostrato il proprio valore partecipando ai Campionati italiani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuoto: 10 talenti del Molise pronti a sfidare il mondo ad Atene

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