Europei di Ju-Jitsu 2026 | quattro talenti di Crispano pronti a sfidare l’Europa in Grecia

Mennillo Maddalena, Valentino Denise, D’Isa Chiara e Imbemba Francesco di Crispano si preparano per i Campionati Europei di Ju-Jitsu 2026 in Grecia, motivati dalle recenti qualificazioni. La loro partecipazione nasce dall’obiettivo di portare a casa risultati importanti, dopo aver superato le tappe nazionali di selezione. Quattro giovani atleti si allenano duramente ogni giorno, pronti a confrontarsi con i migliori europei. La competizione si avvicina e la tensione cresce.

A rappresentare l’Italia ai prossimi Campionati Europei di Ju-Jitsu 2026 ci saranno quattro atleti di Crispano, rispettivamente, Mennillo Maddalena, Valentino Denise, D’Isa Chiara e Imbemba Francesco. La manifestazione sportiva si terrà nella città di Heraklion, capitale dell’isola greca di Creta dal 14 al 21 marzo. Già nell’ottobre 2024, sempre Creta, ospitò i Mondiali di Ju-Jitsu, dove l’Italia ottenne buoni risultati. Gli atleti crispanesi, orgoglio di tutta la cittadina, si sono formati nella scuola TaekJitsu del maestro Pasquale Stanzione, quest’ultimo allenatore della nazionale italiana. 🔗 Leggi su Parlami.eu

