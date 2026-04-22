Nuoto San Benedetto | 47 medaglie e talenti pronti per l’élite

Gli atleti della Pool Nuoto di San Benedetto hanno ottenuto 47 medaglie in diverse competizioni, dimostrando il successo del loro percorso di formazione. Tra i risultati più significativi ci sono le vittorie a livello nazionale e le convocazioni in rappresentative federali. Le prestazioni degli atleti hanno consolidato la loro presenza nel panorama del nuoto italiano, confermando l’efficacia del lavoro svolto dalla società sportiva.

Gli atleti della Pool Nuoto di San Benedetto hanno confermato il valore del proprio percorso formativo con una serie di risultati di rilievo che spaziano dai podi nazionali alle convocazioni federali. La società, capace di far crescere talenti nonostante le sfide logistiche del territorio, ha i propri nuotatori distinguersi sia nelle grandi competizioni come i Criteria di Riccione, sia nel contesto dei campionati regionali, dove il bottino complessivo ha raggiunto le 47 medaglie. La crescita tattica di Di Donato e la solidità di Mattoni ai Criteria. Lo Stadio del Nuoto di Riccione ha ospitato una prestazione che merita un’analisi approfondita sulla gestione psicologica e tecnica dei giovani atleti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuoto San Benedetto: 47 medaglie e talenti pronti per l’élite Notizie correlate Nuoto: pioggia di medaglie per i giovani talenti di PiacenzaMargherita Zora e Greta Labati, atlete della Vittorino da Feltre di Piacenza, hanno scalato il podio dei campionati regionali durante la Coppa... San Benedetto trionfa: 22 atleti, 4 medaglie ai GiochiLa rappresentativa dell’Istituto di San Benedetto ha ottenuto risultati di eccellenza nella fase provinciale dei Giochi della Gioventù svoltasi a... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Trionfo della Pool Nuoto tra record regionali e sogni nazionali; San Benedetto, la Pool Nuoto vola: 14 ori, 21 argenti, 12 bronzi; Pool Nuoto, pioggia di medaglie ai Regionali e exploit di Di Donato ai Criteria. San Benedetto, la Pool Nuoto vola: 14 ori, 21 argenti, 12 bronziLa società sambenedettese cresce su più fronti: convocazioni nelle Marche, pass per gli Assoluti di salvamento e giovani del vivaio impegnati nelle prime prove agonistiche ... lanuovariviera.it Trionfo della Pool Nuoto tra record regionali e sogni nazionaliSAN BENEDETTO - Il nuoto sambenedettese celebra una stagione da incorniciare che culmina con numeri impressionanti e prestazioni individuali di altissimo livello. Il bottino complessivo ai campionati ... veratv.it 24h di nuoto 1000 bracciate 1 solo Le acque della piscina comunale di #sanbenedettodeltronto si muoveranno per 24h no stop. Un’occasione unica per fare nuove esperienze e fare beneficienza. Vi aspettiamo numerosi!! #24hdinuoto #nuoto #salvament - facebook.com facebook