Giunta regionale della Campania tutti i provvedimenti dopo la riunione odierna

Oggi a Palazzo Santa Lucia si è svolta la riunione della Giunta regionale della Campania, durante la quale sono stati approvati diversi provvedimenti. La riunione ha coinvolto i membri della giunta per discutere e decidere sulle questioni amministrative e di bilancio della regione. Al termine dell'incontro sono stati pubblicati i provvedimenti adottati durante la sessione odierna.

Questo pomeriggio, a Palazzo Santa Lucia, si è riunita la Giunta regionale della Campania. Tra i provvedimenti esaminati e approvati figura il ritiro, in autotutela, della procedura per la selezione del socio privato della GRIC S.p.A., il costituendo soggetto gestore del sistema acquedottistico della Grande adduzione primaria di interesse regionale. L'aggiudicatario, sempre in base alla procedura ritirata, avrebbe dovuto gestire specifici compiti operativi connessi al sistema della grande adduzione primaria. Sulla procedura di gara è in corso un giudizio presso il TAR Campania che ha disposto la sospensione dell'efficacia. Giunta regionale della Campania, assegnate le risorse per le Politiche Sociali. Preso atto, inoltre, della classificazione dei tratti di mare destinati alla balneazione per la stagione 2026, effettuata dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania. La Giunta regionale della Campania ha approvato il Piano regionale di contrasto al disturbo da gioco d'azzardo finanziato con oltre 4,1 milioni di euro del Fondo 2024 del Ministero della. La Giunta ha approvato il Bilancio di previsione 2026/2028.