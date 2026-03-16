Gaia Florum apre le porte del cantiere alla giunta regionale della Campania

La giunta regionale della Campania ha avuto accesso al cantiere di Gaia Florum, il più grande polo florovivaistico del Centro Sud Italia. L'apertura delle porte del sito si è svolta recentemente, offrendo una visione diretta delle attività che si svolgono all’interno del cantiere. L’evento ha coinvolto i rappresentanti istituzionali e i responsabili del progetto, che hanno mostrato le varie fasi di sviluppo e le infrastrutture presenti.

Tempo di lettura: 3 minuti Gaia Florum apre le porte del cantiere del più grande polo florovivaistico del Centro Sud Italia. Oggi pomeriggio il vicepresidente della Giunta Regionale della Campania Mario Casillo ha visitato il sito industriale di Torre Annunziata, in compagnia del presidente del consiglio regionale Massimiliano Manfredi e degli assessori regionali Enzo Cuomo (Patrimonio), Fulvio Buonavitacola (Attività Produttive) e Maria Carmela Serluca (Agricoltura). Presente il Sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo. A fare gli onori di casa Vincenzo Malafronte, presidente di Gaia Florum, la società che sta realizzando l’intervento nell’area industriale di Torre Annunziata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Gaia Florum apre le porte del cantiere alla giunta regionale della Campania Articoli correlati Tutti gli assessori della giunta regionale di Roberto Fico in Campania, l’elenco con le delegheÈ nata la prima giunta di Roberto Fico in Regione Campania: l'elenco di assessori e relative deleghe è ufficiale dopo settimane di trattative e... Nomina della nuova Giunta Regionale in Campania. Ecco i nomiIl presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha annunciato con soddisfazione la composizione della nuova Giunta regionale, che si avvale di un... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Gaia Florum Temi più discussi: Napoli, nasce 'Gaia Florum' polo florovivaistico che sfida l'Olanda; Torre Annunziata. Gaia Florum apre le porte del cantiere alla giunta regionale della Campania; Il settore florovivaistico come traino dell'economia regionale: ecco il Gaia Florum; Gaia Florum apre le porte del cantiere alla giunta regionale della Campania - Napoli Village - Quotidiano di. Gaia Florum apre le porte del cantiere alla giunta regionale della CampaniaGaia Florum apre le porte del cantiere del più grande polo florovivaistico del Centro Sud Italia. Oggi pomeriggio il vicepresidente della Giunta Regionale ... napolivillage.com Napoli, nasce 'Gaia Florum' polo florovivaistico che sfida l'Olanda(LaPresse) A Torre Annunziata, in provincia di Napoli, in una delle aree de-industrializzate più grandi d'Italia, nasce 'Gaia Florum' il mercato ... stream24.ilsole24ore.com https://www.tvcampiflegrei.it/comunicato-torre-annunziata-gaia-florum-apre-le-porte-del-cantiere-alla-giunta-regionale-della-campania-entro-fine-anno-il-piu-grande-mercato-florovivaistico-del-centro-sud-italia/ - facebook.com facebook Il settore florovivaistico come traino dell'economia regionale: ecco il Gaia Florum @TgrRai x.com