Alle prossime elezioni comunali si sfideranno tre candidati sindaci: uno appartenente al campo largo, Nello Pizza, e due civici, ex primi cittadini della città, Gianluca Festa e Laura Nargi. A loro si aggiunge una vasta schiera di candidati consiglieri comunali, molti dei quali puntano a diventare assessori o a ottenere ruoli di rilievo all’interno dell’amministrazione. La competizione si preannuncia intensa e ricca di aspirazioni.

Il clima politico in città è già acceso. I tre aspiranti sindaci stanno intensificando incontri pubblici, confronti e iniziative sul territorio per presentare le proprie proposte e intercettare il consenso dei cittadini. Concussione, 26 pagine di memoria e file audio: Santamaria attende il. Scomparso da un mese nel Casertano, Vincenzo trovato morto dentro un. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Comunali, tre sindaci e una valanga di consiglieri per un “posto al sole”

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