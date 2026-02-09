Meteo Napoli oggi nubi sparse poi torna la pioggia | le previsioni

Oggi a Napoli il cielo sarà coperto da nuvole sparse, con qualche pioggia che tornerà nel corso della giornata. Le temperature si aggireranno tra i 10 e i 14 gradi.

Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà caratterizzata da nuvolosità di passaggio, con temperatura minima di 10°C e massima di 14°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da nubi sparse, con una temperatura di 10°C. Venti assenti provenienti da Nord con intensità di circa 0kmh. La rilevazione radar più vicina delle ore 8:50 segnala precipitazioni assenti con intensità 0 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da molto nuvoloso o coperto, con una temperatura di 11°C. 🔗 Leggi su 2anews.it

Scopri le previsioni meteo di Napoli: oggi il cielo sarà parzialmente nuvoloso con temperature tra 10 e 18°C.

