Piogge sparse e prime schiarite nel pomeriggio Si alzano le temperature

Questa mattina in molte zone si sono registrate piogge sparse, ma nel pomeriggio il cielo si è aperto con alcune schiarite. Le temperature sono salite leggermente, portando un po’ di sollievo dopo giorni di tempo incerto. La perturbazione, proveniente dalle isole Britanniche, ha portato aria umida, ma le precipitazioni sono state poche sulla nostra regione.

Una profonda area di bassa pressione centrata sulle isole Britanniche trasporta umide correnti occidentali verso l'Europa, interessando parzialmente anche la nostra regione ma con precipitazioni generalmente scarse. Le temperature si mantengono al di sopra delle medie stagionali. Mercoledì 11 febbraio 2026 Tempo Previsto: In mattinata cielo nuvoloso con residue precipitazioni sui settori orientali, tendenza a prime schiarite a partire da ovest. Nel pomeriggio e in serata cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso ovunque ma con qualche nebbia in pianura in serata. Temperature: Minime in lieve aumento (48°C), massime in lieve aumento (1113°C).

