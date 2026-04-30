Nozze di diamante | l’amore eterno che sfida il tempo a Porto Santo

A Porto Santo Stefano, Andreino Quercioli ed Edda Bianchi hanno celebrato i loro sessant'anni di matrimonio, raggiungendo le nozze di diamante. La coppia ha condiviso questo traguardo in un momento di festa, ricordando le tappe di una lunga vita insieme. La ricorrenza è stata festeggiata con amici e familiari, sottolineando un legame durato nel tempo.

?? Cosa sapere Andreino Quercioli ed Edda Bianchi festeggiano sessant'anni di matrimonio a Porto Santo Stefano. L'unione iniziata nel 1966 presso il convento dei Passionisti celebra sei decenni di storia. Andreino Quercioli ed Edda Bianchi festeggiano oggi, 30 aprile 2026, il loro sessantesimo anniversario di matrimonio a Porto Santo Stefano, segnando un traguardo di diamante che affonda le radici nel 1966. La celebrazione avviene tra i vicoli e l'atmosfera familiare del borgo, dove la .🔗 Leggi su Ameve.eu

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