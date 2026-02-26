Il leader giallorosso blinda il futuro e punta la Juventus di Luciano Spalletti: tra romanismo acquisito e sete di rivincita azzurra. Nelle ultime ore, le indiscrezioni circa il rinnovo contrattuale di Gianluca Mancini fino al 2030 hanno consolidato quello che a Trigoria è ormai considerato un dogma: il centrale toscano è l’erede designato di quella stirpe di leader “stranieri” capaci di incarnare il romanismo viscerale, ricalcando le orme di figure iconiche come Radja Nainggolan. Per il difensore, la Roma non rappresenta solo il sodalizio della maturità, ma una scelta di trasporto spontaneo che lo ha trasformato in un tifoso acquisito, un condottiero che identifica la propria missione nella protezione dei colori giallorossi contro l’avversario storico per eccellenza: la Juventus. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Mancini-Roma, amore eterno: rinnovo fino al 2030 e sfida a Spalletti

Mancini, l’anti-Juve sogna la rivincita su SpallettiRicordate Nainggolan? Ecco, più o meno, con Mancini, siamo a quei livelli lì. La Juve non è una semplice avversaria, di più. Non per tutti, ma per tanti. In passato, ... ilmessaggero.it

Mancini: Roma a vita, niente Arabia. Materazzi il mio mito, sto con PellegriniGianluca Mancini giura amore eterno alla Roma. Il 29enne difensore giallorosso ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport: Sin da subito Roma ti abbraccia e ti porta dentro questo vortice ... calciomercato.com