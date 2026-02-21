Quattro anni di guerra in Ucraina | Forlì scende in piazza Saffi per chiedere la pace
Il quarto anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina ha spinto Forlì a scendere in piazza Saffi per chiedere la pace. L’Associazione
Domenica la commemorazione organizzata dall’associazione "Cuori Uniti": un’ora di silenzio, testimonianze e immagini dal fronte per non dimenticare il conflitto L'evento avrà durata di circa un’ora, sarà presente un rappresentante dell'Amministrazione comunale di Forlì e avrà come elemento simbolico il silenzio alla presenza di rappresentanze delle comunità ucraine delle città romagnole. La manifestazione sarà caratterizzata anche da brevi interventi e dalla condivisione di fotografie di distruzioni, vittime civili, prigionieri e bambini sradicati dalle proprie famiglie e deportati. ForlìToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Forlitoday.it
