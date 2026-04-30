Noventa Padovana | stop al cemento piano verde per il futuro

Il sindaco di Noventa Padovana ha annunciato un’assemblea pubblica prevista per il 12 maggio alle 21, nella quale verrà presentata una nuova variante urbanistica. Questa modifica del piano regolatore mira a limitare il consumo di suolo al 43,16% e prevede un allontanamento dall’edificazione a tutti i costi. La decisione segue le recenti discussioni sulla gestione del territorio e sulla tutela delle aree verdi.

? Cosa sapere Il sindaco Bano convoca i cittadini a Noventa Padovana il 12 maggio alle ore 21.. La variante urbanistica numero 6 punta a ridurre il consumo di suolo al 43,16%.. Il sindaco di Noventa Padovana, Marcello Bano, ha convocato i cittadini e le associazioni per un incontro pubblico il prossimo 12 maggio alle ore 21 presso la villa Valmarana, con l’obiettivo di discutere la nuova variante urbanistica numero 6. La proposta, presentata ufficialmente in consiglio comunale lo scorso 13 aprile, mira a coinvolgere i proprietari di immobili e i rappresentanti degli interessi diffusi nella definizione del volto che il territorio assumerà nei prossimi dieci anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Noventa Padovana: stop al cemento, piano verde per il futuro Notizie correlate Monza rivoluziona l’urbanistica: stop al cemento, più verde pubblicoIl sindaco Pilotto e l’assessore Lamperti hanno presentato ieri in municipio la nuova variante al Piano di governo del territorio, un progetto... Catanzaro: stop al cemento, ecco il piano per 3 poli sanitariAndrea Critelli, figura di rilievo nel movimento Nuova Genesi ed ex membro del consiglio comunale, propone a Catanzaro una strategia sanitaria basata... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: NOVENTA PADOVANA | Studenti modello premiati dal Sindaco per i risultati scolastici; Bella Ciao in piazza il 25 Aprile: a volerla il sindaco della Lega; Sindaco leghista farà cantare Bella ciao il 25 aprile: Inno alla libertà, pieno d'amore. La Liberazione? È di tutti; Il sindaco leghista applaude Bella Ciao nel giorno della festa della Liberazione. MENSA SCOLASTICA, ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 15 GIUGNO ATTENZIONE: il gestore informa che tutti i genitori degli alunni degli istituti scolastici di Noventa Padovana dovranno completare la procedura online entro la data prevista, pen - facebook.com facebook