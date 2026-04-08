Catanzaro | stop al cemento ecco il piano per 3 poli sanitari

A Catanzaro, un nuovo piano sanitario mira a ridurre la costruzione di nuovi edifici e a valorizzare i presidi già esistenti in città. Andrea Critelli, ex membro del consiglio comunale e rappresentante del movimento Nuova Genesi, propone di concentrare le risorse su tre poli sanitari urbani, lasciando da parte i progetti di strutture in zone periferiche. La proposta si focalizza sul miglioramento degli ospedali esistenti e sulla loro riqualificazione.

Andrea Critelli, figura di rilievo nel movimento Nuova Genesi ed ex membro del consiglio comunale, propone a Catanzaro una strategia sanitaria basata sul recupero dei presidi urbani invece della costruzione di un nuovo ospedale in zone periferiche. Il dibattito sulla posizione del futuro polo sanitario catanzarese si riaccende proprio mentre emerge il coinvolgimento del Politecnico di Milano per la stesura del Documento di fattibilità. Questa novità introduce un elemento di instabilità in un percorso che sembrava aver trovato una direzione già nel 2016, quando una deliberazione del consiglio comunale aveva fissato una linea guida. Secondo l’analisi di Critelli, l’idea di spostare i servizi sanitari lontano dal centro abitato potrebbe alimentare un processo di desertificazione dei quartieri storici. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catanzaro: stop al cemento, ecco il piano per 3 poli sanitari Poli educativi e “Pit Stop”: Bolzano presenta al Ministro l’alternativa alle sospensioniLa Provincia autonoma di Bolzano nei giorni scorsi ha portato a Roma il modello dei Poli educativi territoriali (PET) e del progetto Pit Stop,... Leggi anche: Fondazione Cdp, piano di aiuti sanitari all’Ucraina per il suo 5° anno di guerra: ecco le aziende aderenti