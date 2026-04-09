Monza rivoluziona l’urbanistica | stop al cemento più verde pubblico

A Monza, il sindaco e l’assessore hanno annunciato ieri in municipio una nuova variante al Piano di governo del territorio. Il progetto prevede un cambiamento nell’urbanistica della città, con un ridotto consumo di suolo e un incremento delle aree verdi pubbliche. La proposta mira a favorire la rigenerazione urbana e a limitare l’utilizzo del cemento nelle future opere di sviluppo.

Il sindaco Pilotto e l’assessore Lamperti hanno presentato ieri in municipio la nuova variante al Piano di governo del territorio, un progetto urbanistico che punta a trasformare Monza riducendo drasticamente il consumo di suolo per favorire la rigenerazione e il verde. La proposta, maturata in oltre due anni di studi tecnici con il supporto del Politecnico di Milano, dell’Università di Bergamo e del Centro studi Pim, mira a una crescita qualitativa della città piuttosto che quantitativa, puntando sulla riqualificazione delle aree già urbanizzate. Un bilancio ecologico che restituisce spazio alla natura. La strategia adottata dalla giunta comunale ribalta i paradigmi della crescita edilizia tradizionale, privilegiando il recupero rispetto all’espansione verso le periferie. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monza rivoluziona l’urbanistica: stop al cemento, più verde pubblico Urbanistica, obiettivo Monza 2035. Meno cemento e metrò in arrivo: "Decreti al vaglio della Ragioneria"La città prova a riscrivere il proprio futuro urbanistico puntando su un principio tanto semplice quanto radicale: non crescere di più, ma crescere... Il Forum Patto Verde denuncia il fallimento totale della gestione del verde pubblico a Foggia: “Pressappochismo e oscurità. Solidarietà ai lavoratori del verde pubblico e dimissioni dell’Ass.ra Lucia Aprile”Il Forum Patto Verde denuncia il fallimento totale della gestione del verde pubblico a Foggia: "Pressappochismo e oscurità. Si parla di: La rivoluzione nel quartiere che diventerà il polo dell'innovazione (ma non tutti sono contenti). Urbanistica, obiettivo Monza 2035. Meno cemento e metrò in arrivo: Decreti al vaglio della RagioneriaIl perno è la riduzione del consumo di suolo, con un bilancio ecologico negativo di 711.086 metri quadrati. Ciò significa che più terreni torneranno agricoli o permeabili rispetto a quelli che divente ... ilgiorno.it Caso urbanistica. L’ex vicesindaco reclama i danniFalsa partenza per il processo al Tribunale di Monza sulla presunta corruzione urbanistica a Usmate Velate. Il dibattimento è slittato a metà febbraio per l’aggiudicazione a un diverso collegio ... ilgiorno.it