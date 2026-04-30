L’allenatore Walter Novellino, attualmente al Perugia come consulente del presidente, ha raccontato un episodio legato a Napoli. Ricorda di essere andato a prendere un calciatore in discoteca e di essere stato successivamente avvisato da un dirigente di non farlo scendere in campo. Novellino ha aggiunto che il presidente della squadra aveva dato questa indicazione.

L’allenatore Walter Novellino è attualmente al Perugia in Serie C come consulente del presidente. Ma nel 1999-2000 sedeva sulla panchina del Napoli e in un’intervista a Fanpage ha raccontato alcuni ricordi di quella stagione come la difficile gestione del gruppo e un aneddoto legato all’ex giocatore Matuzalem. Novellino: la gestione del gruppo e gli aneddoti su Robbiati e Matuzalem. Novellino riportò il Napoli in Serie A nel periodo post-Maradona che non fu affatto facile: “ È stato un anno bellissimo. Inizialmente no, perché avevamo difficoltà economiche, però Ferlaino con i suoi sacrifici ci ha messo a disposizione tutto. Sono stato anche fortunato perché c’erano dei giovani importanti come Troisi, Matuzalem, Coppola, Stellone, Schwoch, giocatori che poi sono diventati determinanti per la promozione.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Novellino e i ricordi di Napoli: “Andai a prendere Matuzalem in discoteca, Ferlaino mi impose di non farlo giocare”

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