Guardalben | Rischiai la paralisi e soffrii di depressione Buffon si impose per farmi giocare

Guardalben ricorda il suo infortunio grave: “Rischiai la paralisi e soffrii di depressione”. L’ex portiere spiega come Buffon intervenne per convincerlo a tornare in campo, nonostante le paure. “Mi ruppi due vertebre del collo e restai fermo un anno, fu il momento più buio della mia vita”.

Sulla sua bussola c’è una frase in latino: "Frangar, non flectar", "Mi spezzo, ma non mi piego". Matteo Guardalben, 51 anni, portiere dai capelli lunghi e ricci passato per Verona, Parma, Palermo e Piacenza in Serie A, è uno di quelli che pur di non mollare rimarrebbe sul ring anche con un occhio pesto e le sopracciglia sanguinanti. "Ho rischiato la paralisi e vinto la depressione, ora mi piacerebbe raccontare la mia storia per sensibilizzare le persone". Matteo, intanto il presente: di cosa si occupa? "Vivo a Parma, mi godo i miei due figli, sono dentro una società immobiliare. Sono riuscito a non sperperare i soldi, anche se io e mio padre siamo stati truffati anni fa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

