Novellara bibliotecaria stroncata da malattia a 52 anni

Novellara piange la perdita di Federica, bibliotecaria di 52 anni, deceduta a causa di una grave malattia. La notizia ha suscitato sentimenti di tristezza tra colleghi e cittadini, che ricordano il suo impegno nel promuovere la cultura e l’educazione locale. La sua morte ha lasciato un vuoto in molti ambienti pubblici e culturali del paese. La comunità si prepara a organizzare una commemorazione in suo onore.

Novellara (Reggio Emilia), 30 aprile 2026 - E’ unanime il cordoglio per la scomparsa di Federica Fontanesi, la responsabile della biblioteca comunale di Bagnolo, che in passato aveva lavorato anche alla biblioteca di Gualtieri, conquistando la stima e l’affetto di tanti cittadini grazie alla sua dolcezza, passione per la cultura e per il suo sorriso coinvolgente. Federica è stata vinta da una malattia contro cui combatteva da tempo. Aveva 52 anni e abitava a Novellara. Lascia il marito Alessandro, i figli Davide, Elena, i genitori Fabio con Roberta, la sorella Francesca, le nipoti Giulia e Giorgia, altri parenti. La camera ardente è...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Novellara, bibliotecaria stroncata da malattia a 52 anni Notizie correlate Leggi anche: Addio a Vanilla Moro, stroncata da una malattia a 55 anni Mamma da pochi mesi, muore a 32 anni stroncata da una malattia raraMariaclara Beltrachini è morta a soli 32 anni stroncata da una malattia rara, scoperta nei giorni della nascita del piccolo Ethan, il bimbo venuto al...