Addio a Vanilla Moro stroncata da una malattia a 55 anni

Nella giornata di Pasqua si è verificato il decesso di Vanilla Moro, avvenuto all’età di 55 anni a causa di una grave malattia. La notizia è stata comunicata nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sulle circostanze o sulla diagnosi. La scomparsa ha suscitato cordoglio tra amici e conoscenti, che hanno espresso vicinanza alla famiglia in questo momento difficile.

Residente a San Quirino, è venuta a mancare nei giorni di Pasqua. In passato ha lavorato in alcuni dei locali più conosciuti del Veneto e del Friuli Venezia Giulia Si è spenta a 55 anni Vanilla Moro, venuta a mancare nei giorni di Pasqua a causa di una grave malattia. Residente a San Quirino, si è fatta conoscere come barista nei principali locali tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Un lavoro che le ha permesso di stare a stretto contatto con la gente e di condividere dei momenti memorabili nelle discoteche storiche del territorio. A dare l'annuncio è stato il marito Tiziano. Parole accompagnate da messaggi d'affetto da parte di chi ha avuto il piacere di conoscerla e apprezzare il suo carattere. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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