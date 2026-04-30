Nove nuove rastrelliere per le biciclette a Bergamo Zenoni | Ottimo segnale importante portare avanti il progetto

A Bergamo sono state installate nove nuove rastrelliere per le biciclette in diverse zone della città. La richiesta proveniva dai residenti, e l’amministrazione comunale ha risposto con l’installazione di queste strutture. La decisione è stata comunicata dall’assessore, che ha sottolineato l’andamento positivo del progetto. Le rastrelliere si trovano in punti strategici, visibili e facilmente accessibili ai cittadini.

Bergamo chiede e Palazzo Frizzoni risponde. 9 nuove rastrelliere per le biciclette sono state posizionate in diversi punti della città. “Quattro sono nuove in senso assoluto, mentre per le restanti cinque si tratta di sostituzioni” – chiarisce Marco Berlanda, assessore alle politiche della mobilità e sviluppo della rete di trasporto pubblico locale. Nello specifico le rastrelliere sono state posizionate in: Largo Rezzara, via Tasso di fronte alla biblioteca Caversazzi, piazzetta Santo Spirito, via Bianzana all’ex casellociclofficina, via Guerrazzi e in via Leoncavallovia Mozart. “Mi fa molto piacere che venga portato avanti un progetto che avevamo iniziato qualche anno fa – dichiara Stefano Zenoni, ex assessore all’ambiente e alla mobilità -.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Nuove case alla Montagnola, il progetto va avanti tra le proteste dei residenti. L'appello: "Fermatevi"Mentre i residenti promettono battaglia, anche sul fronte legale, il progetto di rigenerazione dell’area dell’ex deposito Ama alla Montagnola va... Aeroporto di Firenze, Manetti: “La Camera di commercio vuol portare avanti il progetto. A nome degli imprenditori”FIRENZE – La Camera di commercio di Firenze, “interpretando e sintetizzando il pensiero delle categorie economiche e degli imprenditori” del...