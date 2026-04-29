Nuove case alla Montagnola il progetto va avanti tra le proteste dei residenti L' appello | Fermatevi

Il progetto di riqualificazione dell’area dell’ex deposito Ama alla Montagnola prosegue, nonostante le proteste dei residenti che chiedono di fermarsi. Gli abitanti hanno annunciato che si opporranno con tutte le modalità legali possibili, mentre le autorità confermano che i lavori continuano secondo i piani stabiliti. La questione ha suscitato attenzione tra i cittadini e le associazioni locali, che continuano a manifestare il loro dissenso.