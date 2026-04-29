Nuove case alla Montagnola il progetto va avanti tra le proteste dei residenti L' appello | Fermatevi
Il progetto di riqualificazione dell’area dell’ex deposito Ama alla Montagnola prosegue, nonostante le proteste dei residenti che chiedono di fermarsi. Gli abitanti hanno annunciato che si opporranno con tutte le modalità legali possibili, mentre le autorità confermano che i lavori continuano secondo i piani stabiliti. La questione ha suscitato attenzione tra i cittadini e le associazioni locali, che continuano a manifestare il loro dissenso.
Mentre i residenti promettono battaglia, anche sul fronte legale, il progetto di rigenerazione dell’area dell’ex deposito Ama alla Montagnola va avanti. La giunta capitolina nei giorni scorsi ha trasmesso all’aula Giulio Cesare la proposta di deliberazione per “l’approvazione dell’Ambito.🔗 Leggi su Romatoday.it
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