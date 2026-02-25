Aeroporto di Firenze Manetti | La Camera di commercio vuol portare avanti il progetto A nome degli imprenditori

FIRENZE – La Camera di commercio di Firenze, “interpretando e sintetizzando il pensiero delle categorie economiche e degli imprenditori” del territorio “appoggia Toscana Aeroporti nel portare avanti il progetto di ampliamento della pista dell’aeroporto di Firenze”. Lo ha detto Massimo Manetti, presidente della Camera di commercio di Firenze, a conclusione del consiglio dell’Ente al quale sono intervenuti il presidente di Toscana Aeroporti, Marco Carrai, e l’amministratore delegato Roberto Naldi. “Vorremmo chiedere a tutte le categorie qui rappresentate una presa di posizione attiva, anche di fronte alle aule dei tribunali amministrativi – ha detto Carrai -. Vorremmo chiedervi di intervenire su questa questione con lo strumento dell’intervento ad opponendum: non più solo un gesto simbolico, come avvenne efficacemente la volta scorsa, ma la forma con cui le categorie economiche portano nel processo il danno concreto che deriverebbe dal blocco o dal rinvio dell’opera”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

