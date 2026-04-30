Notte di terrore a Gorgo | auto in fiamme e boati svegliano il quartiere

Nella notte tra il 29 e il 30 aprile, un’auto è stata avvolta dalle fiamme in via Postumia Centro a Gorgo al Monticano, svegliando il quartiere. Sono stati ascoltati anche alcuni boati provenienti dalla zona, mentre i Carabinieri di Motta di Livenza hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incendio. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta e le forze dell’ordine stanno analizzando le prove sul posto.

? Cosa sapere Auto in fiamme a Gorgo al Monticano nella notte tra il 29 e il 30 aprile.. I Carabinieri di Motta di Livenza indagano sulle cause del rogo in via Postumia Centro.. I Vigili del Fuoco sono intervenuti a Gorgo al Monticano nella notte tra il 29 e il 30 aprile, intorno alle 02:20, per domare le fiamme che hanno avvolto un’auto in via Postumia Centro. Il rogo, scoppiato nel cuore della notte, ha provocato forti boati che hanno allarmato i residenti del quartiere, svegliandoli bruscamente mentre l’incendio divampava. L’intervento tempestivo dei soccorsi in via Postumia. Le squadre di Motta di Livenza sono giunte rapidamente sul luogo del sinistro per gestire l’emergenza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Notte di terrore a Gorgo: auto in fiamme e boati svegliano il quartiere Notizie correlate Riese Pio X, notte di terrore: esplode lo sportello, autoUn commando di banditi ha fatto scoppiare, questa notte verso le 2, il Postamat situato in via Giorgione, nel pieno centro di Riese Pio X. Notte di terrore a Cagliari: due auto si ribaltano, 7 i feriti? Cosa sapere Sette feriti per due auto ribaltate in via Lungo Saline a Cagliari questa notte. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Prima le botte alla madre, poi il raid contro l'auto: notte di terrore a via Alia; La musica si è fermata.., il dolore del DJ dopo la notte di terrore al Divinae Follie; LA NOTTE DI TERRORE LUNGO LA CULIADA; Notte di terrore: coppia sequestrata durante una rapina. Como, notte di terrore all’ospedale: uomo armato ferisce una guardia e terrorizza i presentiNotte di terrore, quella appena trascorsa, all’ospedale Valduce. I carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione che indicava la presenza di un individuo in chiaro stato di agitazione, verosimilm ... comozero.it Notte di terrore: coppia sequestrata durante una rapinaFELTRE. Sono stati attimi di terrore quelli vissuti questa notte in un'abitazione a Feltre dove due coniugi sono stati legati e chiusi in bagno durante una rapina. Dalle informazioni che si hanno al m ... ildolomiti.it I militari abbordano la Global Sumud Flotilla di notte: il video mostra l'equipaggio con le mani alzate - facebook.com facebook