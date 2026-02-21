Riese Pio X notte di terrore | esplode lo sportello auto

Riese Pio X, una notte di paura: un’auto esplode in strada. La causa sembra essere un ordigno artigianale posizionato vicino a un’auto in sosta, che ha provocato danni significativi alla vettura e un boato forte nel quartiere. La deflagrazione ha rotto i vetri di alcune case vicine e ha attirato subito l’attenzione dei residenti. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili di questo gesto violento. La comunità si chiede cosa sia successo esattamente.

Riese Pio X, la Notte dell'Esplosione: Commando Colpisce un Postamat, Danneggiata un'Auto. Un'esplosione ha scosso la tranquillità di Riese Pio X, un comune situato nella provincia di Treviso, nella notte tra venerdì e sabato. Un commando di banditi ha preso di mira un Postamat situato in via Giorgione, una delle principali arterie del centro abitato. L'evento, avvenuto intorno alle 2, ha lasciato un segno tangibile della loro azione e ha generato preoccupazione tra i residenti. L'intervento delle forze dell'ordine è stato immediato. I carabinieri della stazione locale, supportati da unità specializzate nella lotta ai reati contro il patrimonio, si sono rapidamente recati sul posto per avviare le indagini. Postamat di via Giorgione, esplosione nella notte ad opera di un commando di banditi. Danneggiata anche un'auto parcheggiata nelle vicinanzeRIESE PIO X (TREVISO) - Un commando di banditi, questa notte verso le 2, hanno utilizzato una marmotta esplosiva per far scoppiare il Postamat di via Giorgione, in pieno centro. RIESE PIO X (TV). FANNO ESPLODERE IL BANCOMAT, BANDA IN FUGA CON IL BOTTINO Colpo da 25 mila euro al Bancomat dell'Ufficio postale di Riese Pio X (Tv). La banda ha fatto esplodere lo sportello ed è fuggita a bordo di un'Audi berlina di colore scuro.