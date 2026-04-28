Questa notte a Cagliari, in via Lungo Saline, due auto si sono ribaltate, causando sette feriti. Polizia e Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto per soccorso e accertamenti sulla dinamica dell’incidente. Le autorità stanno svolgendo le verifiche necessarie per capire le cause dei ribaltamenti. I feriti sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso.

? Cosa sapere Sette feriti per due auto ribaltate in via Lungo Saline a Cagliari questa notte.. Polizia e Vigili del Fuoco indagano sulla sicurezza stradale dopo i due sinistri.. Sette persone sono rimaste ferite tra la mezzanotte e le prime ore di questo martedì 28 aprile 2026 a causa di due violenti incidenti stradali avvenuti lungo la via Lungo Saline a Cagliari, dove due auto si sono ribaltate in un breve lasso di tempo. Il primo sinistro ha scosso la quiete notturna poco dopo il passaggio della mezzanotte. Un’autovettura che trasportava cinque passeggeri ha perso il controllo, finendo per colpire con violenza un lampione della pubblica illuminazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Notte di terrore a Cagliari: due auto si ribaltano, 7 i feriti

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