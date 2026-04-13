Lutto a Copertino | ucciso col proiettile al collo caccia all’aggressore

A Copertino si è verificato un episodio che ha portato alla morte di un uomo, colpito da un proiettile al collo durante le ore notturne. Dopo l’intervento in ospedale, l’uomo è deceduto. Le forze dell’ordine stanno cercando di identificare e rintracciare l’aggressore coinvolto nell’accaduto. La comunità si trova sotto shock per quanto accaduto.

Il tragico decesso di Stefano Toneo, avvenuto nelle ore notturne in ospedale dopo essere stato colpito da un proiettile al collo, ha scosso la comunità di Copertino nella serata di ieri. L’uomo di 50 anni, con un passato giudiziario legato a reati contro il patrimonio, è soccorso dopo l’aggressione da una persona che lo ha trasportato presso il presidio medico per poi allontanarsi rapidamente dal luogo del ricovero. Le indagini dei Carabinieri sul territorio leccese. Le forze dell’ordine sono attualmente impegnate in una complessa ricostruzione degli eventi per individuare il punto esatto in cui si è consumata la sparatoria e per identificare i responsabili dell’atto violento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lutto a Copertino: ucciso col proiettile al collo, caccia all’aggressore Giovane ucciso a sprangate a Crema: caccia al presunto aggressoreABBONATI A DAYITALIANEWS Brutale aggressione nella notte Un ragazzo di 20 anni ha perso la vita a Crema, in provincia di Cremona, nella tarda serata... Lite davanti al pub: 32enne accoltellato, picchiato l’amico. Caccia all’aggressoreUna lite scoppiata davanti a un pub a Montecassiano, in provincia di Macerata, ha lasciato un 32enne ferito da arma da taglio e un suo amico...