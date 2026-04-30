Tra il 28 e il 29 aprile, cinque negozi situati tra il centro e Porta Nuova sono stati colpiti da furti con la tecnica della spaccata. Gli episodi sono stati segnalati nelle prime ore del mattino, con i negozi che sono stati svaligiati e alcuni danni alle vetrine e alle strutture di ingresso. Le forze dell'ordine stanno indagando per identificare i responsabili.

? Cosa sapere Cinque negozi tra centro e Porta Nuova svaligiati con la spaccata tra il 28 e 29 aprile.. Le forze dell'ordine analizzano i filmati delle telecamere per identificare il responsabile del raid.. Cinque attività commerciali tra il centro e la zona di Porta Nuova sono state colpite da una serie di furti con scasso avvenuti nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 aprile, lasciando vetrine distrutte e casse vuote. Il risveglio dei commercianti è stato amaro, con i danni materiali che si sono accumulati in pochi metri quadri di asfalto. A subire l’azione violenta sono stati un bar, una paninoteca, un negozio specializzato in cover, una pizzeria e un parrucchiere.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Notte di furti tra centro e Porta Nuova: 5 negozi colpiti con la spaccata

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