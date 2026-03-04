Nuovo atto vandalico davanti alla stazione di Porta Nuova spaccata la torretta con pompa e strumenti per le bici

Nella zona di Porta Nuova a Pescara si è verificato un nuovo atto vandalico davanti alla stazione, con la torretta per le biciclette danneggiata e spaccata. Sono stati usati una pompa e strumenti vari per portare a termine il gesto. La scena è stata immortalata in una fotografia che mostra chiaramente i danni subiti.

«Vi posto la foto dell'ennesimo atto vandalico e tentativi di furto alla postazione biciclette di fronte alla stazione di Porta Nuova a Pescara». A segnalare l'atto vandalico è un nostro lettore.Il cittadino aggiunge: «Ho chiamato la polizia locale. Non so se abbiano mandato pattuglie a.