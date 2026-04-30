L'Inter ha già bloccato Norton-Cuffy come possibile erede di Dumfries e prevede di portarlo in squadra a giugno. Durante il mese di gennaio, ci sono stati diversi colloqui tra le parti coinvolte, che hanno portato a questa decisione. La trattativa si è concentrata sulla possibilità di portare il giovane esterno inglese in rosa nella prossima sessione di calciomercato.

di Alberto Petrosilli Norton-Cuffy è destinato a diventare nerazzurro a giugno dopo i serrati dialoghi dello scorso mese di gennaio: la situazione. L’ Inter di Cristian Chivu sta già delineando le strategie per le corsie esterne del 2027. Mentre la proprietà Oaktree e i tifosi attendono la finale di Coppa Italia e l’aritmetica per il 21° scudetto, arrivano conferme su un profilo seguito da tempo per rinforzare la fascia destra. Norton-Cuffy per la fascia: in estate affondo per il post Dumfries. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Secondo quanto raccolto da Tuttosport, il nome caldo per la corsia laterale nerazzurra è quello di Brooke Norton-Cuffy.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Norton-Cuffy per la fascia: l’Inter lo ha già bloccato come erede di Dumfries. Affondo decisivo in estate

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