milan per la fascia destra si guarda a norton cuffy

Sul fronte delle trattative di mercato, il Milan sta seguendo con attenzione la situazione di Brooke Norton-Cuffy, attualmente al Genoa. Si tratta di un terzino destro che potrebbe essere un rinforzo per la fascia nella prossima stagione. Al momento, si tratta di voci non confermate, ma l'interesse del club rossonero sembra essere abbastanza concreto.

E se il rinforzo sulla fascia per la prossima stagione fosse Brooke Norton-Cuffy? Al momento sono solo voci, ma sembra che il Milan abbia seriamente messo gli occhi sul terzino del Genoa, candidato a prendere il posto del deludente Estupiñan. Cresciuto nell’Arsenal, esploso a Genova. Nato nel 2004 nell’area londinese di Pimlico, Norton-Cuffy gioca nel Genoa da un paio di stagioni ma è in questa che sta mettendo in mostra le sue qualità, tanto da guadagnarsi le attenzioni dei principali club di serie A. L’inglese ha dato forfait nelle gare contro Parma e Inter a causa di un fastidio muscolare, dopodiché è tornato a fare quel che gli riesce meglio: macinare minuti in campo e buone prestazioni. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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